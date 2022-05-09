«РоSSия наметила новое окончание войны»: эксперт назвал возможные сроки

Оккупанты, роSSийская техника, война

Для ВСУ в ближайшие дни невозможно будет идти в атаку и выбивать наступлением роSSийские группировки.

Об этом в интервью Forbes заявил директор неправительственной аналитической организации «Центр исследований армии, конверсии и разоружения» Валентин Бадрак.

Эксперт напомнил, что для того, чтобы активно наступать, Украине нужно тяжелое вооружение.

«ВСУ все еще не хватает ракетных систем залпового огня, ракетных установок, чтобы наносить огневое поражение противнику на разных расстояниях. Когда украинская армия использует ударные беспилотники Bayraktar и Switchblade на расстоянии 30-40 км – это уничтожение отдельных видов роSSийского вооружения, например, как было с роSSийскими катерами «Раптор» вблизи острова Змеиного», - сообщил Бадрак, добавив, что Украина нуждается в ракетных установках, которые наносили бы удары дальностью 100 км и более.

Предположительно, большая часть такого вооружения попадет в Украину до конца мая. Бадрак отметил, что Запад вооружает Украину поэтапно, но вооружение необходимо не только получить, но и овладеть им.

«К примеру, специалисты объясняют, что украинским пилотам понадобится от месяца до трех, чтобы научиться летать на импортных самолетах. Истоки из СМИ говорят, что РоSSия наметила новое окончание войны – в начале осени. О том, что Москва не собирается сдаваться, говорит и то, что под Изюмом россияне начали строить свою оборону», - рассказал эксперт.

По словам Бадрака, при условии мощного современного вооружения, массированное наступление украинской армии может начаться уже в конце мая.

ВСУ, воины ВСУ, война

Отметим, в Сети появились кадры, на которых запечатлен момент первых выстрелов украинских защитников из американских гаубиц М777 по роSSийским оккупантам на востоке Украины.


Катерина Петренко, politeka.net

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