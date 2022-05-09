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2022-05-09
РоSSийские войска обстреляли центр Славянска
Степень повреждений выясняют.
Архівне фото
Фото: vchasnoua.com
РоSSийская армия в понедельник, 9 мая, обстреляла центральную часть города Славянска в Донецкой области. Над местом "прилета" снаряда поднимается облако дыма и пыли.
Об этом сообщил городской голова Вадим Лях.
"Приветствие" с 9 мая от "братьев". Прилет в центральную часть Славянска. Степень повреждений сейчас выясняем", - отметил чиновник.
Лях призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги, а также не выкладывать видео и фото обстрелов.
Ранее городской голова сообщил, что в Славянске остается 30 тысяч населения, и отметил, что идет эвакуация жителей в Днепр, Тернополь, Ровно. По его данным, ежедневно выезжают около 100 человек, а из-за ментальности многие не хотят покидать регион.