РоSSийские войска обстреляли центр Славянска

РоSSийская армия в понедельник, 9 мая, обстреляла центральную часть города Славянска в Донецкой области. Над местом "прилета" снаряда поднимается облако дыма и пыли.

Об этом сообщил городской голова Вадим Лях.

"Приветствие" с 9 мая от "братьев". Прилет в центральную часть Славянска. Степень повреждений сейчас выясняем", - отметил чиновник.

Лях призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги, а также не выкладывать видео и фото обстрелов.

Ранее городской голова сообщил, что в Славянске остается 30 тысяч населения, и отметил, что идет эвакуация жителей в Днепр, Тернополь, Ровно. По его данным, ежедневно выезжают около 100 человек, а из-за ментальности многие не хотят покидать регион.