Оккупанты ищут пустые квартиры в Херсоне для размещения военных - разведка

Рашисты пытаются навести «роSSийский порядок» в оккупированном украинском городе, информирует ZN.ua.

Оккупанты ищут пустые квартиры в Херсоне для размещения военных - разведка
© Sova

В оккупированном роSSийскими войсками Херсоне рашисты ищут пустые квартиры для размещения своих военных, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Рашисты требуют списки пустых квартир от председателей ОСМД (объединений совладельцев многоквартирных домов) в микрорайонах «Таврический» и «Жилпоселок». В них планируется размещение роSSийских военнослужащих и сотрудников спецслужб.

Также в городе увеличивают количество блокпостов и передвижных патрулей.

«Жителей убеждают, что продвижение со стороны ВС Украины в направлении Херсона не будет. А значит, нужно принять данную реальность и работать под руководством новой власти», - рассказывают разведчики.

Кроме того, разведка сообщает, что недавний визит в Херсон так называемого «главы ДНР» Дениса Пушилина связан с вопросом «изменения статуса» оккупированного города.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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