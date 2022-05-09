Оккупанты ищут пустые квартиры в Херсоне для размещения военных - разведка
Рашисты пытаются навести «роSSийский порядок» в оккупированном украинском городе, информирует
В оккупированном роSSийскими войсками Херсоне рашисты ищут пустые квартиры для размещения своих военных,
Рашисты требуют списки пустых квартир от председателей ОСМД (объединений совладельцев многоквартирных домов) в микрорайонах «Таврический» и «Жилпоселок». В них планируется размещение роSSийских военнослужащих и сотрудников спецслужб.
Также в городе увеличивают количество блокпостов и передвижных патрулей.
«Жителей убеждают, что продвижение со стороны ВС Украины в направлении Херсона не будет. А значит, нужно принять данную реальность и работать под руководством новой власти», - рассказывают разведчики.
Кроме того, разведка сообщает, что недавний визит в Херсон так называемого «главы ДНР» Дениса Пушилина связан с вопросом «изменения статуса» оккупированного города.