МИД Украины о параде в Москве: "Марш насильников, мародеров и убийц"

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что сегодня по Красной площади маршировали те, кто является лицом армии врага - убийцы, насильники и мародеры. Мнение ведомства по этому поводу публикует его пресс-служба на странице в Фейсбуке .

"Мир сегодня очень хорошо видит, кто марширует по Красной площади и какова истинная суть роSSийской армии", — говорится в сообщении ведомства.

В МИД еще раз назвали оккупантов военными преступниками, не имеющими чести.