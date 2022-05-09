МИД Украины о параде в Москве: "Марш насильников, мародеров и убийц"

Там подчеркнули, что армия РФ – военные преступники, у которых нет чести, информирует ZN.ua.

МИД Украины о параде в Москве:
© Минобороны РоSSии/t.me

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что сегодня по Красной площади маршировали те, кто является лицом армии врага - убийцы, насильники и мародеры. Мнение ведомства по этому поводу публикует его пресс-служба на странице в Фейсбуке.

"Мир сегодня очень хорошо видит, кто марширует по Красной площади и какова истинная суть роSSийской армии", — говорится в сообщении ведомства.

В МИД еще раз назвали оккупантов военными преступниками, не имеющими чести.

"Они насилуют и варварски убивают женщин и мужчин, детей и пожилых людей, а также домашних животных. РоSSийская армия бьет ракетами по жилым кварталам, больницам и роддомам, театрам и библиотекам. РоSSийские солдаты разграбляют и уничтожают временно оккупированные города и села в Украине", — говорится в сообщении МИД.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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