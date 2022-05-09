В Варшаве путинского посла обозвали фашистом и облили краской: фото и видео

Возле кладбища-мавзолея советских солдат в Варшаве, где чествуют память погибших на Второй Мировой войне, украинцы облили красной краской посла РоSSии Сергея Андреева, информирует Апостроф.

Об этом сообщает polsatnews.pl.

Отмечается, что посла облила группа людей, выступающих против войны в Украине, говоря при этом, что русские фашисты и бандиты. На что политик РФ ответил, что гордится своим президентом.

"Эти территории не принадлежат Украине", — добавил он, имея в виду Донецкую народную республику, объявленную Россией, и Луганскую народную республику. Посол ушел, хотя толпа не пропускала его.

Стоит отметить, что роSSийская пропагандистская пресса опубликовала видео произошедшего без звука.

Кладбище-мавзолей советских воинов находится в Варшаве и занимает площадь 19 га. Он был основан через несколько лет после окончания Второй мировой войны и представляет собой обширный парк. Здесь захоронены останки более 20 000 человек - солдат, погибших в 1944-1945 годах.


Мария Швец, Апостроф

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