В Варшаве путинского посла обозвали фашистом и облили краской: фото и видео

Возле кладбища-мавзолея советских солдат в Варшаве, где чествуют память погибших на Второй Мировой войне, украинцы облили красной краской посла РоSSии Сергея Андреева, информирует Апостроф .

Об этом сообщает polsatnews.pl.

Отмечается, что посла облила группа людей, выступающих против войны в Украине, говоря при этом, что русские фашисты и бандиты. На что политик РФ ответил, что гордится своим президентом.

"Эти территории не принадлежат Украине", — добавил он, имея в виду Донецкую народную республику, объявленную Россией , и Луганскую народную республику. Посол ушел, хотя толпа не пропускала его.

Стоит отметить, что роSSийская пропагандистская пресса опубликовала видео произошедшего без звука.

Кладбище-мавзолей советских воинов находится в Варшаве и занимает площадь 19 га. Он был основан через несколько лет после окончания Второй мировой войны и представляет собой обширный парк. Здесь захоронены останки более 20 000 человек - солдат, погибших в 1944-1945 годах.