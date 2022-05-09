Украинская армия стала применять на фронте гаубицы М777

Оружие предоставили Украине США, Канада и Австралия.

Украинская армия стала применять на фронте гаубицы М777
Фото: defence-ua.com

Полевые прицепные гаубицы калибра 155 миллиметров производства компании BAE Systems, предоставленные Украине западными партнерами, переданы в боевые подразделения. С помощью гаубиц М777 украинская армия уже уничтожает роSSийских оккупантов.

Видеозапись одного из первых выстрелов из американского оружия обнародовал журналист Юрий Бутусов.

Ранее представитель Пентагона заявил, что более половины из 90 гаубиц, которые США направляют в Украину, уже в стране. 50 украинцев прошли обучение на гаубицах, они собираются вернуться в Украину и "научить своих товарищей".

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, украинская армия пойдет в контрнаступление, как только получит обещанное Западом тяжелое оружие. По его расчетам, контрнаступления можно ожидать ближе к июлю.

Напомним, что, кроме США, гаубицы М777 Украины поставила Канада, а также Австралія.

2 мая сообщали, что Украина получила от США уже 80% обещанных гаубиц M777.

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