"РоSSия 24 февраля начала наступление на те грабли, на которые ступает нога каждого оккупанта", – Зеленский ко Дню победы

РоSSия мечтала, чтобы Украина отказалась отмечать 9 мая и победу над нацизмом. Чтобы слово "денацификация" получило шанс. Однако наше государство не отдаст ни клочка своей земли, ни истории.

Украинцы гордятся своими предками, вместе с другими народами в составе Антигитлеровской коалиции победили нацизм. Об этом идет речь в обращении президента Владимира Зеленского ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Ролик записан на центральной улице Киева – Крещатике – на фоне баррикад и противотанковых "ежей". В видео показаны кадры парада к тридцатому Дню Независимости Украины, в частности, пролет нашего самолета "Мрия", сожженного в феврале оккупантами.

"Миллионы украинцев боролись с нацизмом и прошли трудный и долгий путь. Выгнали нацистов из Луганска, выгнали нацистов из Донецка, освободили от оккупантов Херсон, Мелитополь, Бердянск. Выгнали нацистов из Ялты, Симефорополя, Керчи и всего Крыма", - отметил.

Украинцы выгнали нацистов из Мариуполя и по всей Украине.

"В День победы над нацизмом мы боремся за новую победу. Путь к ней труден, но мы не сомневаемся, что победим. В чем наше преимущество над врагом? Мы умнее на одну книгу. Это учебник по истории Украины. Мы бы не знали горя, если бы все наши враги умели читать и делать правильные выводы“, – считает Зеленский.

Он подчеркнул, что 24 февраля РоSSия начала наступление – наступление на те же грабли, на которые наступает нога каждого оккупанта, который приходит на нашу землю.

"Мы пережили разные войны, но все имели один финал. Нашу землю засевали пули и снаряды, но ни один враг не смог пустить здесь корни. Нашими полями ездили вражеские колесницы и танки, но это никому не приносило плодов. В нашем небе летали вражеские стрелы и ракеты, но никому не дано затмить нашу синеву. Нет оков, которые смогут сковать наш свободный дух. Нет оккупанта, который сможет прижиться на нашей свободной земле. Нет захватчика, который сможет властвовать над нашим свободным народом", – продолжил президент.

Хоть орда, хоть нацизм, хоть смесь первого и второго, как нынешний враг – мы побеждаем. Это наша земля.

"Ибо кто-то воюет за батюшку царя, фюрера, партию и вождя, а мы – за Родину. Мы никогда не воевали против кого-нибудь. Мы всегда воюем за себя. За свою свободу. За свою независимость. Чтобы победа наших предков была не зря. Они сражались за свободу для нас и победили. Мы деремся за свою свободу, за свободу для своих детей, а значит, победим. Мы никогда не забудем, что сделали наши предки во Второй мировой войне, где погибли почти 8 млн украинцев. Где домой не вернулся каждый пятый украинец, а всего война унесла по меньшей мере 50 млн человеческих жизней", - подчеркнул глава государства.

Зеленский заметил, что Путин уже повторяет ужасающие преступления гитлеровского режима, подражает нацистской философии.

"Он обречен. Потому что проклят миллионами предков, когда начал подражать их убийцу. А потому потеряет все. И совсем скоро в Украине будет два дня победы. А у кого-то не останется ни одного. Победили тогда – победим и сейчас. И Крещатик увидит парад победы. Победы Украины. С Днем победы над нацизмом. Слава Украине!" – подытожил глава государства.

Напомним, что в этом году в Украине из-за военного положения нет массовых мероприятий по случаю 8 и 9 мая. Граждане призывают максимально внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги, ведь РоSSия может активизировать ракетные атаки.