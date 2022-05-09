РоSSия потратила в Украине свои запасы высокоточных ракет — британская разведка

В начале войны в РФ хвастались "хирургически точной артиллерией", но и здесь все пошло не по плану, информирует ZN.ua.

РоSSия потратила в Украине свои запасы высокоточных ракет — британская разведка
© Минобороны Украины

Вторжение РоSSии в Украину выявило недостатки в ее способности наносить точные удары в масштабе, отмечает разведка Министерства обороны Великобритании. В частности, РоSSия подвергла украинские города интенсивной и неизбирательной бомбардировке, почти не обращая внимания на жертвы среди гражданского населения.

Аналитики напоминают, что в начале своего вторжения в Украину РоSSия публично хвасталась способностью наносить хирургические удары и наносить выборочный ущерб. В частности, в РФ заявляли, что украинские города будут в безопасности во время бомбардировок.

«Однако поскольку конфликт продолжает разрушать роSSийские довоенные ожидания, роSSийские запасы высокоточных боеприпасов, вероятно, значительно иссякли. Это заставило их использовать легкодоступные, но устаревшие боеприпасы, менее надежные, менее точные и легче перехватываемые», - отмечают в британской разведке.

По их прогнозам РоSSия, вероятно, будет пытаться заменить высокоточное вооружение, которое она уже потратила.

Последняя защита Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 May 2022

Получить от UK government's response: https://t.co/ZS4aYLi4O3

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 9, 2022


Ирина Знась, ZN.ua

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