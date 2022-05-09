РоSSия потеряла на Змеином вооружения минимум на 74 млн долларов

При этом не учтены потери личного состава, легкого вооружения и оборудования, информирует ZN.ua.

РоSSия потеряла на Змеином вооружения минимум на 74 млн долларов

Захват роSSийскими оккупантами украинского острова Змеиный в Черном море принес им, по большей части потери, поскольку остров находится на значительном удалении от сил РФ. Как подсчитало Defense Express, потери роSSийской армии на Змеином уже превысили 74 млн долларов.

Уничтожение ракетного крейсера "Москва" позволило значительно свободнее в этой зоне действовать Bayraktar TB2. Как следствие, хронология потерь армии РФ на острове Змеиный выглядит примерно так:

26 апреля: ЗРК "Стрела-10"

30 апреля: ЗРК "Стрела-10", три ЗУ-23-2, машину связи

2 мая: два десантно-штурмовых катера типа "Раптор"

7 мая: десантный катер проекта 11770 "Серна", два ЗРК "Тор", неопределенные потери после бомбового удара

8 мая: вертолет Мы-8 и еще два десантно-штурмовых катера типа "Раптор"

Также до сих пор неизвестны потери противника из-за мощного бомбового удара украинскими самолетами, который задел склады с боеприпасами и привел к значительному количеству оккупантов на полуострове.

«Таким образом потери в технике для рашистов составляет как минимум семь средств противовоздушной обороны, пять катеров, один вертолет и одну машину связи. Общая стоимость этой техники рассчитаем по методу восстановления боеспособности, когда учитывается цена замены единицы новой. В денежном эквиваленте общие потери рашистов на Змеином составляют ориентировочно от млн долларов: 78 млн долларов», - указывают исследователи.

В частности, уничтожено:

четыре катера "Раптор" обойдутся в 8,4 млн долларов

десантный катер "Серна": ориентировочная приблизительная стоимость на аналогичные десантные катера: 7 млн долларов

два ЗРК "Тор": ориентировочная стоимость 50 млн долларов

два ЗРК "Стрела-10": не производится, ориентировочная стоимость современной замены, ЗРК "Птицелов", суммарно 6-8 млн долларов

вертолет Мы-8: 4,5 млн долларов.

При этом не учтен ущерб от потери личного состава, более мелкого вооружения и оборудования, а также последствия бомбового удара.


Ирина Знась, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия потратила в Украине свои запасы высокоточных ракет — британская разведкаРоSSия потратила в Украине свои запасы высокоточных ракет — британская разведка
РоSSия накапливает военную технику на севере Крыма – "Схемы"РоSSия накапливает военную технику на севере Крыма – "Схемы"
РоSSия атаковала Одессу тремя ракетами, разрушена зона отдыхаРоSSия атаковала Одессу тремя ракетами, разрушена зона отдыха
РоSSия стянула на север Крыма ракетные и зенитные комплексы: фото из космосаРоSSия стянула на север Крыма ракетные и зенитные комплексы: фото из космоса
РоSSияне медленно реагируют на неудачи на фронте из-за высоких потерь среди командиров, – Минобороны ВеликобританииРоSSияне медленно реагируют на неудачи на фронте из-за высоких потерь среди командиров, – Минобороны Великобритании
Украинские военные сбили вертолет РФ с десантом на острове ЗмеиномУкраинские военные сбили вертолет РФ с десантом на острове Змеином
РоSSияне нанесли удар по Николаеву и захватили два здания местных властей на Херсонщине, - сводка ОВАРоSSияне нанесли удар по Николаеву и захватили два здания местных властей на Херсонщине, - сводка ОВА
С начала войны против Украины армия РФ потеряла около 25 500 военных — Генштаб ВСУС начала войны против Украины армия РФ потеряла около 25 500 военных — Генштаб ВСУ
РоSSия анонсировала на 8 мая ракетные удары по Львовской и Волынской областяхРоSSия анонсировала на 8 мая ракетные удары по Львовской и Волынской областях
РоSSияне гибнут десятками: свежие данные о ситуации в Луганской областиРоSSияне гибнут десятками: свежие данные о ситуации в Луганской области
Последние новости
Подгружаем последние новости