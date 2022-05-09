РоSSия потеряла на Змеином вооружения минимум на 74 млн долларов

Захват роSSийскими оккупантами украинского острова Змеиный в Черном море принес им, по большей части потери, поскольку остров находится на значительном удалении от сил РФ . Как подсчитало Defense Express , потери роSSийской армии на Змеином уже превысили 74 млн долларов.

Уничтожение ракетного крейсера "Москва" позволило значительно свободнее в этой зоне действовать Bayraktar TB2. Как следствие, хронология потерь армии РФ на острове Змеиный выглядит примерно так:

26 апреля: ЗРК "Стрела-10"

30 апреля: ЗРК "Стрела-10", три ЗУ-23-2, машину связи

2 мая: два десантно-штурмовых катера типа "Раптор"

7 мая: десантный катер проекта 11770 "Серна", два ЗРК "Тор", неопределенные потери после бомбового удара

8 мая: вертолет Мы-8 и еще два десантно-штурмовых катера типа "Раптор"

Также до сих пор неизвестны потери противника из-за мощного бомбового удара украинскими самолетами, который задел склады с боеприпасами и привел к значительному количеству оккупантов на полуострове.

«Таким образом потери в технике для рашистов составляет как минимум семь средств противовоздушной обороны, пять катеров, один вертолет и одну машину связи. Общая стоимость этой техники рассчитаем по методу восстановления боеспособности, когда учитывается цена замены единицы новой. В денежном эквиваленте общие потери рашистов на Змеином составляют ориентировочно от млн долларов: 78 млн долларов», - указывают исследователи.

В частности, уничтожено:

четыре катера "Раптор" обойдутся в 8,4 млн долларов

десантный катер "Серна": ориентировочная приблизительная стоимость на аналогичные десантные катера: 7 млн долларов

два ЗРК "Тор": ориентировочная стоимость 50 млн долларов

два ЗРК "Стрела-10": не производится, ориентировочная стоимость современной замены, ЗРК "Птицелов", суммарно 6-8 млн долларов

вертолет Мы-8: 4,5 млн долларов.

При этом не учтен ущерб от потери личного состава, более мелкого вооружения и оборудования, а также последствия бомбового удара.