В Израиле в этом году не будет публичных мероприятий к 9 мая

В праздновании Дня победы над нацизмом в Израиле в этом году произошли существенные коррективы. В ключевых городах не будет публичных мер по этому поводу, сообщил посол Украины в этой стране Евгений Корнийчук в эфире телемарафона .

"Мэры основных городов откажутся отмечать этот праздник публично, государственное финансирование в этом году выделяться на это тоже не будет. Ограничатся только тем, что 10 мая проведут торжества в Кнессете, что предусмотрено действующим законом, и на горе Герцля. 9 -го числа соберут ветеранов, но без присутствия иностранных дипломатов… Очень сдержанное празднование", - отметил Посол.

Накануне украинская делегация работала над тем, чтобы донести до израильского истеблишмента, что остальной мир отмечает 8 мая, День памяти и примирения, а не 9-го.

"И также были многочисленные обращения ветеранов израильских... и наших обращения, посольств... К нам прислушались", - констатировал Корнийчук.