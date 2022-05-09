Агрессия РоSSии против Украины дала странам-изгоям мощный аргумент для оправдания создания собственного ядерного арсенала - CNN

У КНДР или Ирана появился повод указать в сторону Украины, которая в свое время добровольно отдала свои ядерные боеголовки РоSSии под эфемерные гарантии безопасности, информирует ZN.ua.

Агрессия РоSSии против Украины дала странам-изгоям мощный аргумент для оправдания создания собственного ядерного арсенала - CNN
© piter.tv

Действительно, если Северная Корея искала оправдание, чтобы продвигать свою ядерную программу, она его нашла во вторжении РоSSии в Украину.

То, что одна из немногих стран, которая добровольно отказалась от ядерного арсенала, Украина, сейчас подвергается нападению как раз той страны, которой в свое время передала свои ядерные боеголовки, стало козырем для Пхеньяна. Действия Москвы фактически дали добро стране-изгою для ускорения своей ядерной программы.

Мало того, что Северная Корея будет использовать бедственное положение Украины, чтобы обосновать необходимость ядерного оружия для обеспечения собственных гарантий безопасности, лидер КНДР Ким Чен Ын может потихоньку проворачивать свои делишки, в то время как все взоры обращены сейчас в сторону Украины. У разделенного войной РоSSии против Украины международного сообщества сейчас мало интереса к тому, чтобы придумывать санкции для “Королевства изгоя Ына”.

Более того, бойкот роSSийских нефти и газа могут шире открыть двери для сделок с энергоносителями между идеололгическоми союзниками - Пхеньяном и Москвой, чья дружба ведет отсчет с Корейской войны 1950-х годов.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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