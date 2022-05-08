На Запорожском направлении оккупанты выжгли "солнцепеком" свои же позиции

РоSSийские войска на Запорожском направлении 8 мая применили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" против своих же позиций. Об этом сообщает 97-й Пехотный батальон.

По словам украинских военных, россияне фактически "выжгли оккупантов из украинской земли".

Такие действия положительно воспринимаются и всячески поддерживаются украинскими военными. Мы понимаем, что на майские есть традиция готовить шашлыки, но у нас есть одно замечание – жгите себя на территории РоSSии. Потому что в Украине вам совсем не рады!” – отметили в батальоне.

Напомним, в Украине уже уничтожены 25 500 роSSийских военнослужащих, только за последние сутки были обезврежены 400 оккупантов.