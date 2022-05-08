Следующим лидером Гонконга избрали Джона Ли – за него проголосовали 99%

Следующим лидером Гонконга станет Джон Ли – его поддержали 99% членов преимущественно пропекинской избирательной комиссии. Он получил 1416 голосов из 751 необходимого для победы, пишет Associated Press.

Голосование почти 1500 членов избиркома прошло тайно. Ли был единственным кандидатом на должность администрации Гонконга и получил поддержку Пекина. Он заменит нынешнего лидера Кэрри Лем 1 июля.

"Действующее правительство и я обеспечим плавный переход с избранным главой исполнительной власти", – заявила после голосования Лем.

В прошлом году в законодательство Гонконга внесли такие изменения, которые фактически гарантируют победу лиц, которых поддерживает Пекин. Законодательный орган также был реорганизован таким образом, чтобы почти полностью исключить голоса оппозиции.

Гонконг – бывшая британская колония, переданная материковому Китаю в 1997 году. Предполагалось, что остров будет иметь определенные свободы, которых нет на материке, в частности, свободу слова и собраний.

Джон Ли большинство карьерной жизни был на государственной службе в полиции и бюро безопасности. Является активным сторонником закона о национальной безопасности Гонконга от 2020 года, значительно ущемляющего инакомыслие.

По данным журналистов, Ли в качестве министра безопасности руководил полицейской кампанией по противодействию протестующим с применением резиновых пуль и газа.

Более 150 человек были арестованы в соответствии с законом о нацбезопасности, запрещающим терроризм и сговор с иностранными силами. Почти все продемократические активисты были заключены в тюрьму, а другие вынуждены были уехать за границу.