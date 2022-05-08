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2022-05-08
Посольство Канады возобновило свою работу в Киеве
Трюдо принял участие в поднятии канадского флага.
Фото: #twitter#.com/PaulCTV
Сегодня, 8 мая, посольство Канады возобновило свою работу в Киеве. Премьер-министр Джастин Трюдо принял участие в поднятии канадского флага у здания посольства. Об этом сообщил журналист Пол Воркман в Twitter.
"Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поднимает кленовый лист (флаг Канады, – ред.) над посольством в Киеве по случаю его открытия", – говорится в сообщении.
В то же время, корреспондент написал, что Трюдо провел день с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Глава правительства Канады Джастин Трюдо приехал в Украину и побывал в Ирпене.