Посольство Канады возобновило свою работу в Киеве

Трюдо принял участие в поднятии канадского флага.

Посольство Канады возобновило свою работу в Киеве
Фото: #twitter#.com/PaulCTV

Сегодня, 8 мая, посольство Канады возобновило свою работу в Киеве. Премьер-министр Джастин Трюдо принял участие в поднятии канадского флага у здания посольства. Об этом сообщил журналист Пол Воркман в Twitter.

"Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поднимает кленовый лист (флаг Канады, – ред.) над посольством в Киеве по случаю его открытия", – говорится в сообщении.

В то же время, корреспондент написал, что Трюдо провел день с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава правительства Канады Джастин Трюдо приехал в Украину и побывал в Ирпене.

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