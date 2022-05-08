Сегодня, 8 мая, посольство Канады возобновило свою работу в Киеве . Премьер-министр Джастин Трюдо принял участие в поднятии канадского флага у здания посольства. Об этом сообщил журналист Пол Воркман в Twitter .

"Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поднимает кленовый лист (флаг Канады, – ред.) над посольством в Киеве по случаю его открытия", – говорится в сообщении.

В то же время, корреспондент написал, что Трюдо провел день с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава правительства Канады Джастин Трюдо приехал в Украину и побывал в Ирпене.