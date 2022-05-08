В «Азове» осудили попытку морпехов прорваться из Мариуполя

В полку «Азов» командира 36-й бригады украинских морских пехотинцев Владимира Баранюка считают сдавшим позиции беглецом заявил во время онлайн-брифинга из оккупированного Мариуполя офицер разведки полка «Азов» Илья Самойленко.

По его словам, у военных в Мариуполе есть четыре варианта – умереть от голода, умереть от бомб, попытаться сбежать или сдаться, и бороться до последнего.

«Второй вариант – можно попытаться сбежать, как трус. Думать только о собственной жизни, а не об обязанностях и присяге. Именно такое произошло с командиром морпехов 36-й бригады: он отказался выполнять приказ и попытался скрыться из города с небольшой группой танков и бронированных машин. Такой вариант может привести к смерти, один человек погиб», – рассказал Самойленко.

Он добавил, что город находится примерно в 100 километрах от основных позиций украинских военных, поэтому прорваться из него почти невозможно.

«Но если думать только о своей жизни, будешь хвататься за любую возможность, чтобы эту жизнь себе продлить. Это большой стыд», – добавил он.

При этом единственным вариантом, за который не будет стыдно, считает продолжение борьбы.

РоSSийские медиа, в свою очередь, сообщили, что захватили в плен руководителя бригады Владимира Барановского.