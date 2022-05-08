В настоящее время продолжаются интенсивные обстрелы завода "Азовсталь"

В полку "Азов" не могут утверждать, что все гражданские лица эвакуированы из "Азовстали", информирует ZN.ua.

В настоящее время продолжаются интенсивные обстрелы завода
© Радио Свобода

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь во время онлайн-брифинга заявил, что в полку не могут быть уверены в полной эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь".

"По состоянию на данный момент продолжаются интенсивные обстрелы завода "Азовсталь". Только за ночь мы насчитали более 25 вылетов, в том числе трех стратегических бомбардировщиков. Работает ствольная артиллерия, работают танки, минометы, пехота пытается штурмовать, снайперы", - подчеркнул Паламарь.

Он отметил, что последние три дня с территории завода было эвакуировано гражданское население.

"Всех ли эвакуировали, мы этого твердо сказать не можем, поскольку ни одна международная организация или структура власти, политики не приехали сюда, на территорию "Азовстали", нет спецтехники, чтобы разобрать завалы", - подчеркнул заместитель командира.

По его словам, во время так называемого "режима тишины" погибли трое военнослужащих, еще шестеро получили ранения.

"Такова цена эвакуации гражданских с территории завода", - добавил Паламарь.


Анна Конюченко, ZN.ua

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