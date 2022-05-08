"Азов" обратился к миру: забудьте о роSSийском газе, нам нужно больше военной поддержки

Мир оказался не готов к роSSийскому вторжению в Украине, считает боец "Азова".

"Азов" обратился к миру: забудьте о роSSийском газе, нам нужно больше военной поддержки
Фото: скріншот

Бойцы полка "Азов" призвали мир забыть о роSSийском газе и увеличить военную поддержку Украине, чтобы остановить россиян в Украине. Об этом во время пресс-конференции "Азова" заявил офицер разведки Илья Самойленко.

“Друзья, очнитесь и забудьте о роSSийском газе. Сейчас мы должны остановить россиян, сейчас в Украине”, - сказал Самойленко. Он добавил, что Украина была готова к нападению РоSSии, однако не готов оказался мир.

“Говорить с ними – не работает, только драться. Я благодарен за экономическую и военную поддержку Украины. Но этого недостаточно, нам нужно больше военной поддержки. Потому что Украина сейчас – это щит Европы. Мы еще раз бьемся за западный мир" - резюмировал Самойленко.

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