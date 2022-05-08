Число ветеранов может увеличиться до 5 млн человек, - Лапутина

Относительно лиц со статусом участника боевых действий Лапутина отметила, что их более 770 тыс.

Число ветеранов может увеличиться до 5 млн человек, - Лапутина
Фото: скрин

Количество граждан, на которых направлена поддержка Министерства ветеранов, после войны может увеличиться в четыре раза, с 1,2 млн до 5 млн человек.

Об этом заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, информирует Интерфакс-Украина.

"До 24 февраля у нас было около 500 тыс. человек, которые являются непосредственно участниками Антитеррористической операции и Операции объединенных сил. Если мы сюда еще добавляем членов семей погибших Героев, в том числе Героев Небесной сотни, пострадавших участников Революции достоинства, а также все другие категории, таких, как участники Второй мировой войны или приравненные к ним лица и всех, кто участвовал в миротворческих миссиях, это примерно 1,2 млн человек", - сказала Лапутина.

По ее словам, уже сейчас есть понимание, что после войны эта цифра будет в разы больше.

"Сейчас очень много людей присоединились к рядам Территориальной обороны, в частности, добровольческие формирования территориальных общин, а также члены семей погибших. Поэтому я думаю, что эта цифра может достичь 4-5 млн человек", - заявила министр.

Относительно непосредственно лиц со статусом участника боевых действий Лапутина отметила, что, по данным реестра Министерства социальной политики по поводу их льготных категорий, на сегодняшний день там более 770 тыс. человек.

Напомним, что 24 марта Верховная Рада Украины приняла законопроект №5583, которым предусмотрено проведение комплексного обзора и обновление системы соцзащиты ветеранов войны, членов их семей и семей погибших воинов.

Верховная Рада 15 марта на специальном заседании приняла в целом закон №7151 "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины". Теперь добровольцы Теробороны будут признаваться ветеранами войны.

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