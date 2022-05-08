РоSSия стянула на север Крыма ракетные и зенитные комплексы: фото из космоса

Страна-агрессор РоSSия взимает зенитно-ракетные силы на север оккупированного Крыма, а именно в село Филатовка, расположенное вблизи Херсонской области. На фотографиях со спутника видно увеличение количества роSSийской военной техники, среди которой зенитные и ракетные комплексы, информирует Апостроф .

Об этом свидетельствуют снимки, полученные журналистами "Схем", пишет "Радио Свобода".

РоSSийские оккупанты разместили военную технику в селе Филатовка на севере оккупированного Крыма на двух участках. И в мае на одном из участков количество техники увеличилось.

По словам военного эксперта, проанализировавшего снимки, на той территории расположены казармы, состав горюче-смазочных материалов, около 200 ББМ разного типа, грузовые и командные автомобили, а также отдельно появилась крупногабаритная техника, которая может быть с зенитными и ракетными передвижными комплексами.

"По виду можно сказать, что это один из трех видов зенитно-ракетных комплексов, а именно: ракетная система залпового огня "Смерч", противовоздушный комплекс С-300 или оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", - сообщил специалист.

Такую технику обычно используют для обстрела позиций украинских подразделений Вооруженных Сил.

На втором участке Филатовки, где также находится техника, ее количество почти не изменилось. Там остаются преимущественно военные грузовики и ББМ.