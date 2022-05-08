РоSSия стянула на север Крыма ракетные и зенитные комплексы: фото из космоса

Страна-агрессор РоSSия взимает зенитно-ракетные силы на север оккупированного Крыма, а именно в село Филатовка, расположенное вблизи Херсонской области. На фотографиях со спутника видно увеличение количества роSSийской военной техники, среди которой зенитные и ракетные комплексы, информирует Апостроф.

Об этом свидетельствуют снимки, полученные журналистами "Схем", пишет "Радио Свобода".

РоSSийские оккупанты разместили военную технику в селе Филатовка на севере оккупированного Крыма на двух участках. И в мае на одном из участков количество техники увеличилось.

По словам военного эксперта, проанализировавшего снимки, на той территории расположены казармы, состав горюче-смазочных материалов, около 200 ББМ разного типа, грузовые и командные автомобили, а также отдельно появилась крупногабаритная техника, которая может быть с зенитными и ракетными передвижными комплексами.

"По виду можно сказать, что это один из трех видов зенитно-ракетных комплексов, а именно: ракетная система залпового огня "Смерч", противовоздушный комплекс С-300 или оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", - сообщил специалист.

Такую технику обычно используют для обстрела позиций украинских подразделений Вооруженных Сил.

На втором участке Филатовки, где также находится техника, ее количество почти не изменилось. Там остаются преимущественно военные грузовики и ББМ.

 


Лиза Бровко, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
Праздник убийц и мародеров: яркие фотожабы и карикатуры на 9 мая в РоSSииПраздник убийц и мародеров: яркие фотожабы и карикатуры на 9 мая в РоSSии
РоSSияне медленно реагируют на неудачи на фронте из-за высоких потерь среди командиров, – Минобороны ВеликобританииРоSSияне медленно реагируют на неудачи на фронте из-за высоких потерь среди командиров, – Минобороны Великобритании
Войска РФ нанесли очередной авиаудар по Луганской области, обесточены Лисичанск и Северодонецк — глава ОВАВойска РФ нанесли очередной авиаудар по Луганской области, обесточены Лисичанск и Северодонецк — глава ОВА
На выборах в Северной Ирландии впервые за 100 лет победила партия, которая выступает за независимость от ВеликобританииНа выборах в Северной Ирландии впервые за 100 лет победила партия, которая выступает за независимость от Великобритании
РоSSияне нанесли удар по Николаеву и захватили два здания местных властей на Херсонщине, - сводка ОВАРоSSияне нанесли удар по Николаеву и захватили два здания местных властей на Херсонщине, - сводка ОВА
Ювелирная работа ВСУ: в сети сравнили фото острова Змеиный до и после ударовЮвелирная работа ВСУ: в сети сравнили фото острова Змеиный до и после ударов
РоSSия анонсировала на 8 мая ракетные удары по Львовской и Волынской областяхРоSSия анонсировала на 8 мая ракетные удары по Львовской и Волынской областях
РоSSияне гибнут десятками: свежие данные о ситуации в Луганской областиРоSSияне гибнут десятками: свежие данные о ситуации в Луганской области
РоSSия обстреляла одесский аэропорт и один из районов области, - МарченкоРоSSия обстреляла одесский аэропорт и один из районов области, - Марченко
Вицеспикер Госдумы фюрера РФ заявил, что РоSSия не остановится, пока не достигнет границы ПольшиВицеспикер Госдумы фюрера РФ заявил, что РоSSия не остановится, пока не достигнет границы Польши
Последние новости
Подгружаем последние новости