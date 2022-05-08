"Крыша едет": россияне занимаются на Херсонщине рэкетом, пьют и стреляют друг друга, - СБУ

С украинцев требуют деньги за проезд блокпостов.

РоSSийские захватчики занимаются рэкетом на Херсонщине, а в свободное время пьянствуют, устраивают перестрелки и «ножовья». Об этом свидетельствует разговор одного из роSSийских военнослужащих со своей женой, которую опубликовала СБУ.

По словам оккупанта из так называемой ДНР, на одном из блокпостов в Херсонской области с местных жителей требуют тысячу рублей за проезд.

"Наш блок-пост нормально, а соседи удивили… Начали деньги у украинцев "трясти". Тысяча рублей проезд", – рассказал тот. Его жена возмутилась, мол, они представляют "лицо республики".

Также россиянин добавил, что массово пьянствуют и от этого начали «самоликвидацию» собственной армии: на одном блокпосту перестреляли друг друга, на другом – порезали.

При этом он заверил жену, что вернется домой к 9 мая, но, пожалуй, в 2023 году.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты увеличили количество блокпостов в Херсоне и тщательнее проверяют людей. В общем на Херсонщине ситуация остается сложной, взрывы и обстрелы на территории области. Оккупанты продолжают боевые действия и мародерства. Стабильно критичная ситуация в оккупированных селах.

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