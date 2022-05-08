Праздник убийц и мародеров: яркие фотожабы и карикатуры на 9 мая в РоSSии

Уже в понедельник, 9 мая, в РоSSии будут отмечать праздник победы над нацизмом и фашизмом, что служит одним из самых больших поводов для кремлевской пропаганды "победобесия". Однако в этом году на параде вместо роSSийской военной техники покажут украинскую технику – только бытовую – которую намародерили роSSийские оккупанты, информирует Апостроф.

Пользователи социальных сетей уже успели проявить свои креатив и чувства юмора, создав десятки мемов, иллюстраций и фотожаб на тему грядущего роSSийского "победобесия", и "Апостроф" выбрал самые остроумные из них.

Символично, что на 77-ю годовщину победы над нацизмом и фашизмом, россияне превратились в тех, против кого боролись их "дедывоевали".

 


Лиза Бровко, Апостроф

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