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2022-05-08
В Одессе и Николаеве звучат взрывы: что известно
8 мая, в воскресенье, в Одессе и Николаеве раздались взрывы в небе. По предварительной информации, противовоздушной обороне удалось сбить вражеские роSSийские ракеты, информирует
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
В Одессе получили звук взрыва и увидели в небе дымовой след от сбитой украинской ПВО роSSийской ракеты. По неподтвержденным данным, одна ракета была сбита в небе, а вторая прилетела куда-то в гавань.
В то же время жители Николаева около 12:20 услышали два громких, однако глухих взрыва с интервалом в несколько секунд.
Лиза Бровко, Апостроф