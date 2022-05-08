В Одессе и Николаеве звучат взрывы: что известно

8 мая, в воскресенье, в Одессе и Николаеве раздались взрывы в небе. По предварительной информации, противовоздушной обороне удалось сбить вражеские роSSийские ракеты, информирует Апостроф .

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

В Одессе получили звук взрыва и увидели в небе дымовой след от сбитой украинской ПВО роSSийской ракеты. По неподтвержденным данным, одна ракета была сбита в небе, а вторая прилетела куда-то в гавань.

В то же время жители Николаева около 12:20 услышали два громких, однако глухих взрыва с интервалом в несколько секунд.