У фінському місті щодня звучатиме гімн України

Національний гімн України лунатиме з даху міського театру, інформує ZN.ua.

Відзавтра, 5 серпня, у фінському місті Лаппеенранта щодня о 19.30 звучатиме гімн України. Про це повідомляє видання YLE.

Так місто, що знаходиться неподалік російського кордону, хоче продемонструвати свою підтримку українцям.

За словами міського очільника Лаппеєнранта, національний гімн створюватиме відчуття єдності і об'єднуватиме українців, а також інших мешканців міста.

Гімн України лунатиме з даху міського театру в торговому центрі Iso-Kristiina.

Крім того, у Лаппеенранта тепер піднімають український прапор на флагштоку перед мерією та в порту.

У сусідньому місті Іматра гімн України почав вмикати з кінця липня.

Раніше фінський молодіжний рух Kokoumusnuoret («Націоналістична молодь») викупив рекламний борд в прикордонному пункті пропуску Ваалімаа, розмістивши там рекламне оголошення з нагадуванням про воєнні дії Росії в Україні. На борді російською написано «Пока вы отдыхаете, многие украинцы остались без дома, в который вернуться».


Микита Ткаченко, ZN.ua





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