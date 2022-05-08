"Продолжают подрывать прогресс рф": разведка назвала причину массовой гибели офицеров оккупантов

Трудности в командовании и управлении, а также неэффективность действий россиян на линии фронта могут вынудить старших полевых командиров взять на себя личное руководство операциями.
Ошибочные допущения при планировании и неудачи в обеспечении устойчивого развития продолжают подрывать прогресс РоSSии. А вот специальная передислокация командиров подвергла их большому риску, это привело к тому, что потери были непропорционально высокими – многие офицеры пали в этом конфликте.
Эти проблемы, вероятно, сохранятся, учитывая относительное отсутствие опыта оперативного командования у офицеров, которых назначили вместо погибших.
Мы также писали, войска в непризнанном Приднестровье, что граничит с Одесской и Винницкой областями Украины, находятся в полной боевой готовности. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что на Бессарабском направлении обстановка остается напряженной.