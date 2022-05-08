"Продолжают подрывать прогресс рф": разведка назвала причину массовой гибели офицеров оккупантов

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

А вот специальная передислокация командиров подвергла их большому риску.

Разведка Британии сообщила о проблемах вс рф в управлении. Данные об этом появились в специальной утренней сводке, представленной в Твиттер.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 May 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/d9OZdgCPKz

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/dGuAeC1DIh

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 8, 2022

Трудности в командовании и управлении, а также неэффективность действий россиян на линии фронта могут вынудить старших полевых командиров взять на себя личное руководство операциями.

Ошибочные допущения при планировании и неудачи в обеспечении устойчивого развития продолжают подрывать прогресс РоSSии. А вот специальная передислокация командиров подвергла их большому риску, это привело к тому, что потери были непропорционально высокими – многие офицеры пали в этом конфликте.

Эти проблемы, вероятно, сохранятся, учитывая относительное отсутствие опыта оперативного командования у офицеров, которых назначили вместо погибших.

Мы также писали, войска в непризнанном Приднестровье, что граничит с Одесской и Винницкой областями Украины, находятся в полной боевой готовности. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что на Бессарабском направлении обстановка остается напряженной.


Дарина Силина, politeka.net

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