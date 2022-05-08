РоSSияне нанесли удар по Николаеву и захватили два здания местных властей на Херсонщине, - сводка ОВА

Продолжаются атаки на Авдеевский коксохимический завод в Донецкой области.

РоSSияне нанесли удар по Николаеву и захватили два здания местных властей на Херсонщине, - сводка ОВА
Иллюстративное фото
Фото: facebook/borzov.s.s

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях, Запорожской, Винницкой, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой областях, на Днепропетровщине, Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Полтавщине, Сумах, Киевщине и Черниговщине.

Окрестности Харькова ночью снова обстреливали. По предварительным данным, никто не пострадал. По области сегодня ночью в городе Барвенково Изюмского района снаряд оккупантов попал в двухэтажный жилой дом. Под завалами в результате взрыва нашли тело погибшей женщины. Бои продолжаются в Изюмском направлении. Об этом говорится в сводке от председателя ОВА.

В Луганской области ракетные и авиаудары по Северодонецку, Лисичанску, Попасной и близлежащих населенных пунктах. В Белогоровке после авиаудара по школе - как минимум 62 погибших. В Приволье погибли два мальчика, их сестры и бабушка получили тяжелые ранения. Ночью россияне открыли огонь по Шипилову. Там разрушен двухэтажный дом. По предварительной информации, под завалами оказались 11 человек. Информации о погибших нет.

В Донецкой области – авиаудары и обстрелы из реактивной артиллерии Авдеевки, Святогорска, Северска, Лимана, Дружковки, Константиновки, Марьинки, Торецкой и Очеретинской общин.За сутки – 4 погибших и 9 раненых. Утром уже известно об одной раненой гражданской в Северске. В Торецкой общине при обстреле поврежден газопровод. Оккупанты продолжают наносить удары по промышленным объектам, в частности, по Авдеевскому коксохимическому и фенольному заводу. По Мариуполю: продолжается операция по эвакуации гражданского населения.

В Херсонской области ситуация остается сложной, продолжаются взрывы и обстрелы. Стабильно критически – в общинах, на границе со Снигиревкой, Николаевом и Днепропетровской областью, а также во всех селах бывшего Великоалександровского, Белозерского и Нововоронцовского районов.

Оккупанты продолжают захват помещений местных властей: захватили здание Дарьевского сельского совета и Токаровского старостинского округа. Сотрудников на рабочие места не допустили. Покинули помещение городского совета и представители общины Берислава.

Во время визита в оккупированную область Пушилина и Турчака коллаборанты отметили, что РоSSия "здесь навсегда" и они хотят присоединить Херсонщину именно к РФ. Поддержку от жителей области оккупанты не ощущают.

Николаевская область и сам областной центр были обстреляны вчера после обеда. В Вознесенском районе был нанесен ракетный удар по объекту инфраструктуры. Днем и ночью были прилеты и обстрелы за пределами пгт Березнеговатое. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также россиянами был произведен обстрел жилых кварталов одного из районов Николаева. Возникшие пожары были ликвидированы соответствующей службой. Кроме того, в результате ракетных обстрелов произошло возгорание Галициновского леса. Пожар оперативно ликвидирован. Ночью снова нанесен ракетный удар по отдаленному району областного центра. В течение суток в результаты обстрелов Николаевщины - 5 раненых, один человек скончался. Детали по поводу пострадавших уточняются.

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