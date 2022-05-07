Украинцы смогут одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта, – Денис Шмыгаль

Экспериментальный проект правительства будет длиться два года.

Украинцы смогут одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта, – Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров утвердил экспериментальный проект по одновременному оформлению паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

Соответствующее решение было принято правительством сегодня, информирует сайт Кабмина.

"Продолжаем делать государственные услуги для граждан удобными и быстрыми даже в условиях войны. Утвердили экспериментальный проект, который позволит украинцам оформить заграничный и внутренний паспорта одновременно", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он добавил, что нововведение позволит минимизировать затраты времени на получение или восстановление документов, что особенно важно в условиях военного положения. В проекте отмечается, что целью утверждения документа является усовершенствование предоставления административных услуг в сфере миграции и минимизация времени получения паспортов в условиях введения и продления военного положения.

Напомним, в приложении "Действие" снова доступны цифровые паспорта.



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