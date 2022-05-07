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2022-05-07
В Николаевской области прогремели четыре взрыва
Информации о пострадавших нет.
Руйнування у Миколаївській області
Фото: Віталій Кім
Сегодня в Вознесенском районе Николаевской области прогремели четыре взрыва.
Об этом сообщают в Telegram городские власти Вознесенска.
"На территории Вознесенского района были слышны четыре взрыва, об этом сообщили в районной военной администрации", – говорится в сообщении. Городские власти призывают жителей района реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Напомним, глава областной военной администрации Виталий Ким говорил о том, что до 15 мая в Николаевской области попытаются возобновить водоснабжение.