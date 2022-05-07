В Николаевской области прогремели четыре взрыва

Информации о пострадавших нет.

Сегодня в Вознесенском районе Николаевской области прогремели четыре взрыва.

Об этом сообщают в Telegram городские власти Вознесенска.

"На территории Вознесенского района были слышны четыре взрыва, об этом сообщили в районной военной администрации", – говорится в сообщении. Городские власти призывают жителей района реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Напомним, глава областной военной администрации Виталий Ким говорил о том, что до 15 мая в Николаевской области попытаются возобновить водоснабжение.