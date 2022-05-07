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2022-05-07
Войска РФ снова обстреляли Одессу: ракеты попали в взлетно-посадочную полосу и предприятие
Информация о раненых уточняется.
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В Одессе и области в обед в субботу, 7 мая, была объявлена воздушная тревога. Во время нее жители города услышали взрывы. Войска РФ нанесли по Одессе удар шестью ракетами с помощью стратегической авиации, отметила начальница пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк, информирует "
В результате попадания 4 ракет повреждено гражданское предприятие в жилом районе. После обстрела возник пожар. Предприятие занимается изготовлением мебели, поэтому взрывоопасно.
Две ракеты попали в ранее поврежденную взлетно-посадочную полосу. Поврежден привод управления полётами.
На месте работают спасатели, специалисты-взрывотехники и полиция.
Информация о раненых уточняется.
Анна Конюченко, ZN.ua