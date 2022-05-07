Выглядят, как бомжи: под Харьковом разбили штаб рашистов и взяли их в плен, фото

5 мая украинская армия с боем освободила пять населенных пунктов под Харьковом, в частности село Шестаково, и разгромила роSSийский опорный пункт в нем. В плен попало восьмеро оккупантов, которые выглядят как настоящие бомжи.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, информирует Апостроф.

"На данный момент взято в плен 8 военнослужащих различных роSSийских подразделений, в основном из состава 25-й мотострелковой бригады ВС РФ. Подсчет уничтоженной и захваченной техники и личного состава продолжаются, идет зачистка", - уточнил он.

По словам журналиста, логистика и обеспечение в роSSийской армии очень примитивные. Он подчеркнул, что не стоит удивляться "бомжеватому виду" и неуставной обуви роSSийских военных. Дело в том, что обувь и форма ВС РФ очень низкого качества, поэтому оккупанты грабят и мародерят, чтобы одеться, обуться и утеплиться.

"В форме они снимаются для репортажей в тылу, для пропаганды, а на передовой выглядят примерно вот так, одевают под низ бушлатов ворованные теплые вещи, часто сверху натягивают гражданское", - пояснил Бутусов.

Он добавил, что украинские войска продолжают наступательные операции в Харьковской области.


Лена Руденко, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
Генштаб показал фото уничтоженного танка оккупантовГенштаб показал фото уничтоженного танка оккупантов
Рашисты ударили по Сумской области ракетами "воздух-земля": фотоРашисты ударили по Сумской области ракетами "воздух-земля": фото
Генсек НАТО прогнозирует более жесткое наступление РФ в ближайшие неделиГенсек НАТО прогнозирует более жесткое наступление РФ в ближайшие недели
РоSSию уличили в еще одной лжи про экипаж крейсера "Москва": фотофактРоSSию уличили в еще одной лжи про экипаж крейсера "Москва": фотофакт
Враг продолжает блокировать подразделения Сил обороны в районе Азовстали, – ГенштабВраг продолжает блокировать подразделения Сил обороны в районе Азовстали, – Генштаб
С начала войны против Украины армия РФ потеряла уже более 25 тысяч солдат — Генштаб ВСУС начала войны против Украины армия РФ потеряла уже более 25 тысяч солдат — Генштаб ВСУ
В центре Киева поставили памятник путину с толстым намеком, фото: "Да будет так"В центре Киева поставили памятник путину с толстым намеком, фото: "Да будет так"
РоSSияне превратили Национальный музей Сковороды в руины: фото и видеоРоSSияне превратили Национальный музей Сковороды в руины: фото и видео
Берет пример с Путина: сети повеселило фото "писка моды" у патриарха КириллаБерет пример с Путина: сети повеселило фото "писка моды" у патриарха Кирилла
Оккупанты нанесли ракетный удар по лицею под Краматорском: фотоОккупанты нанесли ракетный удар по лицею под Краматорском: фото
Последние новости
Подгружаем последние новости