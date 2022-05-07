Выглядят, как бомжи: под Харьковом разбили штаб рашистов и взяли их в плен, фото

5 мая украинская армия с боем освободила пять населенных пунктов под Харьковом, в частности село Шестаково, и разгромила роSSийский опорный пункт в нем. В плен попало восьмеро оккупантов, которые выглядят как настоящие бомжи.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, информирует Апостроф .

"На данный момент взято в плен 8 военнослужащих различных роSSийских подразделений, в основном из состава 25-й мотострелковой бригады ВС РФ. Подсчет уничтоженной и захваченной техники и личного состава продолжаются, идет зачистка", - уточнил он.

По словам журналиста, логистика и обеспечение в роSSийской армии очень примитивные. Он подчеркнул, что не стоит удивляться "бомжеватому виду" и неуставной обуви роSSийских военных. Дело в том, что обувь и форма ВС РФ очень низкого качества, поэтому оккупанты грабят и мародерят, чтобы одеться, обуться и утеплиться.

"В форме они снимаются для репортажей в тылу, для пропаганды, а на передовой выглядят примерно вот так, одевают под низ бушлатов ворованные теплые вещи, часто сверху натягивают гражданское", - пояснил Бутусов.

Он добавил, что украинские войска продолжают наступательные операции в Харьковской области.