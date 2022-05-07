Украинские военные на "Азовстали" готовы сдаться третьей стороне - Квит

На заводе до сих пор находятся сотни гражданских, в том числе дети и тысячи военных, среди которых 700 раненых, информирует ZN.ua.

Украинские военные на
© t.me/polkazov

Украинские военные, защищающие "Азовсталь" в Мариуполе, готовы сдаться третьей стороне и оставаться в этой стране до завершения войны. Об этом заявил президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей Квит от имени Могилянского сообщества.

Он отметил, что среди бойцов полка "Азов", участвующих в героической обороне Мариуполя, есть выпускники Академии.

"Помощь нужна как гражданским, так и военным! Мы просим международные организации, мировых политиков и дипломатов давить на Путина, содействовать организации зеленого коридора для ВСЕХ на Азовстали: гражданских, военных, раненых и убитых. Чтобы остановить кровопролитие и смерть, украинские военные готовы сдаться третьей стороне и оставаться в этой стране до завершения войны. Нам нужны живые герои", - говорится в заявлении.

По словам Квита, на заводе до сих пор находятся сотни гражданских, в том числе дети, и тысячи военных, среди которых 700 раненых, нуждающихся в немедленной медицинской помощи, чистой воде, пище.

"Последний бастион сопротивления – завод "Азовсталь" ежедневно подвергается обстрелам и бомбардировкам из корабельной и наземной артиллерии, танкам, боевым самолетам роSSийских оккупантов. Ситуация критическая: на заводе заканчивается еда, нет чистой воды, все меньше уцелевших бомбоубежищ"., – отметил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает действенного режима тишины в Мариуполе для эвакуации гражданских и ищет решения для спасения военных, держащих оборону.

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua

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