"Білий квиток": як отримати, і чи пускають із ним за кордон

Деякі військовозобов'язані чоловіки можуть отримати так званий "білий квиток", який дає повне звільнення від проходження військової служби. Отримати його можна після проведення медичного огляду військово-лікарською комісією, яка виносить відповідний висновок про стан здоров'я кожного призовника.

У документі буде зазначено "категорію" придатності до служби та мобілізації залежно від виду та ступеня захворюваності. Не завжди "білий квиток" повністю звільняє свого власника від служби.

Існує три категорії "білих квитків":

обмежено придатний до військової служби,

непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час,

непридатний до військової служби, знятий з військового обліку.

Тільки остання категорія (знята з військового обліку) повністю звільняє від мобілізації. А "обмежено придатні до військової служби" та "непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у військовий час" можуть служити і бути призвані під час мобілізації.

Однак такі громадяни не можуть бути мобілізовані у високомобільні десантні війська, плавсклад, морську піхоту, спецспоруди. Вони, зазвичай, несуть службу у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах.

Виїзд за кордон з "білим квитком"

Як відомо, під час воєнного стану військовозобов'язаним громадянам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за межі України. Водночас дозвіл на виїзд за кордон можуть отримати ті, хто має посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік, а також укладання військово-лікарської комісії про непридатність.

Це означає, що громадяни, які мають "білий квиток" з категорією "непридатний до військової служби, знятий з військового обліку", можуть безперешкодно залишати територію України в будь-який час.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді готують публічний реєстр ухилістів.