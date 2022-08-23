Мобілізація в Україні: чи допоможе «білий» квиток уникнути призову

В Україні продовжується загальна мобілізація, що введена через російське вторгнення. Мобілізації підлягають чоловіки від 18 до 60 років. Але є деякі категорії осіб, що звільняються від служби в армії. «Білий» квиток видається військово-лікарською комісією (ВЛК) із визначенням категорії придатності особи до військової служби.

«Білий» квиток: що це таке

Військовий квиток – це документ, у якому вказана придатність/непридатність людини до військової служби. Висновки про ступінь придатності/непридатності призовника роблять фахівці військово-лікарської комісії.

«Білий» квиток – це розмовна назва військового квитка для тих чоловіків, які не придатні до військової служби за станом здоров'я та/або з інших причин не служили в армії.

Що означають категорії у «білому» квитку

Якщо людина має «білий» квиток, то у ньому може бути вказана одна з категорій:

обмежено придатний до військової служби;

непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Повідомляється, що чоловіки, які мають першу та другу категорію, можуть бути призвані у воєнний час на військову службу у тилу.

Не підлягають мобілізації лише ті особи, у яких вказана третя категорія – непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.