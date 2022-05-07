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2022-05-07
"Азов" опроверг роSSийский фейк о "капитуляции" с белым флагом в Мариуполе
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что защитники Мариуполя вышли с белыми флагами в направлении роSSийских войск, информирует
Украинские военные, обороняющие "Азовсталь" в Мариуполе, опровергли фейк о якобы их "капитуляции" с белым флагом. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба "
"Для реализации плана эвакуации гражданских используются белые флаги обеими группами. Так и в этот раз для эвакуации граждан с территории завода "Азовсталь", обе группы использовали такие флаги. Хотим отметить, что данная процедура проводится уже в четвертый раз", - отметили в «Азове».
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что защитники Мариуполя вышли с белыми флагами в направлении роSSийских войск.
Елизавета Чижик, ZN.ua