"Азов" опроверг роSSийский фейк о "капитуляции" с белым флагом в Мариуполе

Украинские военные, обороняющие "Азовсталь" в Мариуполе, опровергли фейк о якобы их "капитуляции" с белым флагом. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба " Азова " в субботу, 7 мая.

"Для реализации плана эвакуации гражданских используются белые флаги обеими группами. Так и в этот раз для эвакуации граждан с территории завода "Азовсталь", обе группы использовали такие флаги. Хотим отметить, что данная процедура проводится уже в четвертый раз", - отметили в «Азове».

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что защитники Мариуполя вышли с белыми флагами в направлении роSSийских войск.