ВСУ уничтожили самый современный роSSийский танк - британская разведка

С начала полномасштабной войны, 24 февраля, Вооруженные силы Украины уничтожили более 1100 роSSийских танков. Среди образцов военной техники находятся и самые современные образцы вооружения. По меньшей мере, один самый современный роSSийский танк Т-90М, уничтожили украинские защитники, сообщает пресс- служба Министерства обороны Великобритании .

"В бою был уничтожен по меньшей мере один танк Т-90М, самый современный роSSийский танк. Т-90М был представлен в 2016 году и включает в себя улучшенную броню, обновленную гунну и улучшенные системы спутниковой навигации ", - говорится в сообщении.

Однако около сотни Т-90М еще находятся на вооружении роSSийских военных подразделений, которые воюют в Украине. Но несмотря на это, модернизированная броня остается уязвимой, если нет другой огневой поддержки.