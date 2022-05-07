ВСУ уничтожили самый современный роSSийский танк - британская разведка

Танк Т-90М был представлен в 2016 году и является самым модернизированным образцом тяжелого вооружения армии РФ, информирует ZN.ua.

ВСУ уничтожили самый современный роSSийский танк - британская разведка
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С начала полномасштабной войны, 24 февраля, Вооруженные силы Украины уничтожили более 1100 роSSийских танков. Среди образцов военной техники находятся и самые современные образцы вооружения. По меньшей мере, один самый современный роSSийский танк Т-90М, уничтожили украинские защитники, сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

"В бою был уничтожен по меньшей мере один танк Т-90М, самый современный роSSийский танк. Т-90М был представлен в 2016 году и включает в себя улучшенную броню, обновленную гунну и улучшенные системы спутниковой навигации ", - говорится в сообщении.

Однако около сотни Т-90М еще находятся на вооружении роSSийских военных подразделений, которые воюют в Украине. Но несмотря на это, модернизированная броня остается уязвимой, если нет другой огневой поддержки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 May 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/cAYdsWHMvV

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/4z2cRVCJpf

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 7, 2022

Каждый день войны наносит значительный материальный ущерб РоSSийской Федерации. Чтобы восстановить военный технопарк РоSSии, понадобится длительное время. А с учетом санкций, препятствующих поставке необходимых микроэлектронных компонентов, восстановить утраченное количество оружия будет крайне затруднительно.


Дарья Кепова, ZN.ua

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