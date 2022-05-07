Лучше оставить дома: жителей Кривого Рога предупредили о надвигающейся опасности

Кривой Рог

В украинской разведке сообщили, что 8 и 9 мая оккупанты готовят провокации, поэтому в Кривом Роге Днепропетровской области не будет никаких массовых праздничных мероприятий.

Жителям не стоит участвовать в любых мероприятиях и собираться вне дома, сообщил руководитель Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, 8-9 мая лучше оставаться дома и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Вынужден сообщить вам, что по данным разведки 8-го и 9-го мая готовятся провокации орков, возможны обстрелы. Никакие праздничные, торжественные и массовые мероприятия проводиться не будут. Комендантский час на целые сутки мы вводить не будем, потому что надеемся на ваше сознание...", - отметил чиновник.

ракета, обстрел, война


Алексей Ионов, politeka.net

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