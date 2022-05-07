Надеемся, что в ближайшие дни будет дополнительная ПВО для Киева, - Кличко

Мэр подчеркнул, что оккупантам не позволят осуществить повторное наступление на столицу.

Надеемся, что в ближайшие дни будет дополнительная ПВО для Киева, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко намекнул, что вскоре в столице разместят более современные системы противовоздушной обороны.

Об этом Кличко заявил в интервью "Радио НВ".

"К сожалению, в настоящее время беспокоят нас всех постоянные сообщения об угрозах с воздуха — ракетные обстрелы. Прошу всех соблюдать требования, спускаться в бомбоубежища и не пренебрегать этими правилами. Надеемся, что в ближайшие дни будет дополнительная противовоздушная оборона западного, натовского стандарта, которая еще больше будет защищать наше небо", - сказал мэр.

Кличко подчеркнул, что мотивация и планы военного руководства Киева не позволят роSSийским оккупантам провести повторное наступление успешно.

Также Кличко подчеркнул, что хотя угроза обстрелов и провокаций в Киеве остается высокой, но после 9 мая выехавшие жители могут постепенно возвращаться.

8 и 9 мая на территории Киева запретили проведение каких-либо массовых мероприятий. Кроме того, военные и правоохранители обеспечат усиленное патрулирование города.

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