Более 16 тыс. украинцев пропали без вести за время войны, – омбудсмен
Вместе с родителями исчезли около 2 тыс. детей.
С 24 февраля на телефон "горячей линии" уполномоченного ВР по правам человека поступило более 16,6 тыс. обращений по поводу поиска пропавших без вести украинцев.
Об этом сообщила в Telegram омбудсмен Людмила Денисова.
Данные о пропавших без вести Людмила Денисова передала комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, которая находится в Украине с четырехдневным визитом.
Украинский омбудсмен планирует вместе с представителями Международной комиссии по пропавшим без вести применить общий механизм по их поиску. По словам Людмилы Денисовой, Дуня Миятович приветствовала такое сотрудничество и добавила, что благодаря ему можно будет добиться реальных результатов.
Комиссар СЕ по правам человека также отметила, что своим присутствием в Украине она демонстрирует солидарность ЕС с народом нашей страны. Миятович посетила освобожденные от роSSийских войск города в Киевской области.
По результатам четырехдневной рабочей поездки в Украину Дуня Миятович планирует выступить с докладом на Комитете министров Совета Европы и доложить об увиденном в Украине.
Ранее заместитель министра МВД Украины Мэри Акопян говорила о том, что за два месяца полномасштабного вторжения в правоохранительные органы Украины поступили более 7 тыс. заявлений об исчезновении людей.