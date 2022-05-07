Более 16 тыс. украинцев пропали без вести за время войны, – омбудсмен

С 24 февраля на телефон "горячей линии" уполномоченного ВР по правам человека поступило более 16,6 тыс. обращений по поводу поиска пропавших без вести украинцев.

Об этом сообщила в Telegram омбудсмен Людмила Денисова.

Данные о пропавших без вести Людмила Денисова передала комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, которая находится в Украине с четырехдневным визитом.

Украинский омбудсмен планирует вместе с представителями Международной комиссии по пропавшим без вести применить общий механизм по их поиску. По словам Людмилы Денисовой, Дуня Миятович приветствовала такое сотрудничество и добавила, что благодаря ему можно будет добиться реальных результатов.

Комиссар СЕ по правам человека также отметила, что своим присутствием в Украине она демонстрирует солидарность ЕС с народом нашей страны. Миятович посетила освобожденные от роSSийских войск города в Киевской области.

По результатам четырехдневной рабочей поездки в Украину Дуня Миятович планирует выступить с докладом на Комитете министров Совета Европы и доложить об увиденном в Украине.