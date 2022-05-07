В Харьковской области в результате обстрела оккупантов погибла 28-летняя женщина

Снаряд попал в частный дом.

В Харьковской области в результате обстрела оккупантов погибла 28-летняя женщина
Фото: Прокуратура Харківщини

В Харьковской области роSSийские оккупанты обстреляли территорию Чугуевского района. Также оккупанты нанесли удар по Богодухову.

Об этом сообщили в Харьковской ОВА и в прокуратуре области.

"7 мая роSSийские оккупационные войска обстреляли село Коробочкино Чугуевского района. В результате обстрела погибла 28-летняя женщина. Вражеский снаряд попал в частный дом", - говорится в сообщении.

Также в результате обстрела Богодухова ночью 7 мая произошел пожар четырех грузовых транспортных средств и нежилого здания. Кроме того, повреждены девять транспортных средств, принадлежащих местному предпринимателю.

Напомним, что Национальный музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка в Харьковской области был уничтожен прямым попаданием роSSийской ракеты в ночь на 7 мая. Однако коллекция не пострадала – ее успели вывезти. Также роSSийские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Краснограду в Харьковской области.

7 мая роSSийская авиация нанесла ракетный удар по территории двух общин Сумской области. Ранен пограничник.

7 мая силы украинской противовоздушной обороны сбили ракету оккупантов над Полтавской областью. Перед этим был удар по инфраструктуре в Карловке Полтавской области. Пострадавших нет, пожар ликвидирован.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
Жителю Херсонской области, занявшему должность в "народной милиции", сообщено о подозрении в коллаборационизмеЖителю Херсонской области, занявшему должность в "народной милиции", сообщено о подозрении в коллаборационизме
В Херсонской области войска РФ усиливают фильтрационные мерыВ Херсонской области войска РФ усиливают фильтрационные меры
В ВР предлагают дополнительные выплаты бюджетникам и журналистам в случае инвалидности или смерти в результате войныВ ВР предлагают дополнительные выплаты бюджетникам и журналистам в случае инвалидности или смерти в результате войны
В Донецкой области больше всего от ночных обстрелов оккупантов пострадал Бахмут, есть погибшийВ Донецкой области больше всего от ночных обстрелов оккупантов пострадал Бахмут, есть погибший
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
Рашисты ударили по Сумской области ракетами "воздух-земля": фотоРашисты ударили по Сумской области ракетами "воздух-земля": фото
РоSSияне обстреляли ракетами город Карловка в Полтавской области, повреждена инфраструктура (обновлено)РоSSияне обстреляли ракетами город Карловка в Полтавской области, повреждена инфраструктура (обновлено)
Война в Украине наносит серьезный ущерб одним из самых боеспособных подразделений оккупантов, – британская разведкаВойна в Украине наносит серьезный ущерб одним из самых боеспособных подразделений оккупантов, – британская разведка
Войска РФ активизировали воздушную разведку в Одесской областиВойска РФ активизировали воздушную разведку в Одесской области
Оккупанты ударили ракетами по Карловке Полтавской области — глава ОВАОккупанты ударили ракетами по Карловке Полтавской области — глава ОВА
Последние новости
Подгружаем последние новости