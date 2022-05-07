В Харьковской области в результате обстрела оккупантов погибла 28-летняя женщина

В Харьковской области роSSийские оккупанты обстреляли территорию Чугуевского района. Также оккупанты нанесли удар по Богодухову.

Об этом сообщили в Харьковской ОВА и в прокуратуре области.

"7 мая роSSийские оккупационные войска обстреляли село Коробочкино Чугуевского района. В результате обстрела погибла 28-летняя женщина. Вражеский снаряд попал в частный дом", - говорится в сообщении.

Также в результате обстрела Богодухова ночью 7 мая произошел пожар четырех грузовых транспортных средств и нежилого здания. Кроме того, повреждены девять транспортных средств, принадлежащих местному предпринимателю.

Напомним, что Национальный музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка в Харьковской области был уничтожен прямым попаданием роSSийской ракеты в ночь на 7 мая. Однако коллекция не пострадала – ее успели вывезти. Также роSSийские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Краснограду в Харьковской области.

7 мая роSSийская авиация нанесла ракетный удар по территории двух общин Сумской области. Ранен пограничник.

7 мая силы украинской противовоздушной обороны сбили ракету оккупантов над Полтавской областью. Перед этим был удар по инфраструктуре в Карловке Полтавской области. Пострадавших нет, пожар ликвидирован.