Молдове сейчас ничего не угрожает, – Санду

Но молдавские власти сохраняют бдительность.

Молдове сейчас ничего не угрожает, – Санду
Фото: president.gov.ua/

Президент Молдовы Майя Санду заверила, что ее стране сейчас ничего не угрожает, но власти продолжают внимательно следить за развитием событий.

Об этом она сообщила 7 мая на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, прибывшим в Кишинев с официальным визитом, сообщает Newsmaker.

"Обсудила с президентом Науседой сложившуюся в Молдове ситуацию. Мы внимательно следим за развитием событий и делаем все, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в нашей стране. Мы также находимся в постоянном контакте с нашими внешними партнерами и друзьями", — сказала Санду.

Президент подчеркнула, что приоритетом власти является сохранение мира.

"Наши анализы и анализы наших партнеров показывают, что сегодня Молдове ничего не угрожает, но мы сохраняем бдительность. Приоритетом власти является сохранение мира, жизни и безопасности граждан", - заявила Санду.

4 мая Министерство обороны заявило, что в настоящее время не видит большой угрозы Украине со стороны Приднестровья, но внимательно следит за ситуацией в непризнанной республике.

А в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что РоSSия нагнетает ситуацию в Приднестровском регионе Молдовы для психологической атаки на Украину и чтобы распылить силы украинской армии.

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