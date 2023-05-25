У РФ відреагували на обіцянки Молдови затримати Путіна. Кажуть, що Санду "розмріялася"

Там також зауважили, нібито економіка і добробут її країни повністю залежать від Москви.

Учора президентка Молдови Мая Санду заявила, що якщо російський лідер Владімір Путін відвідає її країну, то його затримають. На це відреагували у Раді Федерації РФ , пригрозивши Санду кримінальною справою та міжнародним розшуком, інформує ZN.ua .

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"Схоже, у громадянки Румунії пані Маї Санду, яка обіймає посаду президента Молдови, щось із головою, - написав на своєму Telegram-каналі перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації Владімір Джабаров. - У Слідчого комітету РФ є всі підстави порушити стосовно Санду кримінальну справу за фактом висловленої погрози арешту президента Росії. Розмріялася, щоб глава великої Росії приїхав в її країну, економіка і добробут якої повністю залежні від Москви".