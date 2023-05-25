У РФ відреагували на обіцянки Молдови затримати Путіна. Кажуть, що Санду "розмріялася"
Там також зауважили, нібито економіка і добробут її країни повністю залежать від Москви.
Учора президентка Молдови Мая Санду заявила, що якщо російський лідер Владімір Путін відвідає її країну, то його затримають. На це відреагували у Раді Федерації РФ, пригрозивши Санду кримінальною справою та міжнародним розшуком, інформує
"Схоже, у громадянки Румунії пані Маї Санду, яка обіймає посаду президента Молдови, щось із головою, -
Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт російського президента Владіміра Путіна та омбудсмена РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України. Як наслідок, у 123 країнах, які ратифікували Римський статут, вони повинні бути заарештованими, після чого їх мають передати до суду.