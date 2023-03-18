Молдовани ніколи не були на боці вбивць — Санду

Майя Санду переконана, що громадяни знають, хто є їм другом, а хто - ворогом, інформує ZN.ua.

Молдовани ніколи не були на боці вбивць — Санду
© Уряд Республіки Молдова

Громадяни Молдови мають знати, хто наші друзі, а хто вороги, заявила президентка країни Майя Санду в ефірі одного з телеканалів.

«Молдовани ніколи не були на боці вбивць і не будуть на боці вбивць. Ми засуджуємо агресію Росії проти України з першого дня війни. Я різко говорила про те, що Росія намагається повалити конституційний лад у Республіці Молдова, коли мала на це докази», — пояснила вона.

Санду повідомила, що влада країни обізнана на планах Росії втрутитись у внутрішні справи Республіки Молдова і говорить вголос про пропаганду і дезінформацію з боку Росії.

«У той момент, коли ми мали переконливі докази того, що в Кишиневі намагаються повалити уряд, обраний громадянами Республіки Молдова демократичним шляхом, ми вийшли і публічно виступили, щоб наші люди знали, хто наші друзі, і хто наші вороги», – сказала Майя Санду.

Глава держави стверджує, що ресурси, необхідні для розвитку Республіки Молдова, надходять з Румунії, ЄС, США та Японії — ці гроші витрачаються на ремонт дитсадків, шкіл і лікарень. Водночас, Росія не надає жодної допомоги натомість приносить шантаж та війну.

Під час виступу у парламенті Молдови 17 березня Санду звернулась до всіх державних інституцій із закликом «боротися з пропагандою, яка одурманює людей, і забезпечити правильне, зрозуміле та своєчасне інформування громадян».

Для протидії тиску з боку РФ, ЄС розглядає можливість надання збройним силам Молдови додаткової допомоги в розмірі 40 мільйонів євро для посилення повітряного спостереження, логістики та кіберзахисту.

Раніше Санду не виключала, що в Молдові можуть початись дискусії щодо відходу від закріпленого конституцією нейтрального статусу та входження до «ширшого альянсу».


Микита Ткаченко, ZN.ua





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