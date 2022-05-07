В НАТО не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия против Украины

РоSSийские власти уже использовали угрожающую ядерную риторику, информирует ZN.ua.

В НАТО не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия против Украины

У НАТО нет данных, которые могли бы указывать на то, что роSSийский ядерный арсенал был приведен в более высокий уровень готовности. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, альянс делает все для того, чтобы минимизировать подобный риск. Об этом он заявил в интервью Welt am Sonntag.

«Мы слышим угрожающую ядерную риторику роSSийского руководства. Это безответственно и безжалостно. Ядерную войну нельзя выиграть и ее не следует начинать, в том числе и РоSSии. С начала войны в Украине 24 февраля НАТО не заметило никаких изменений в ядерной стратегии РФ», - отметил генсек альянса.

На вопрос журналиста о том, приведено ли ядерное оружие РФ в более высокий уровень готовности, Столтенберг ответил, что у НАТО нет никаких указаний на это.

«Наша работа минимизировать этот риск. НАТО – самый сильный альянс в мире. И наш посыл понятен: если бы применялось ядерное оружие, со всех сторон были бы только проигравшие», - заявил генсек НАТО.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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