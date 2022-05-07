Министр здравоохранения РоSSии занимает высокий пост в ВОЗ

Действующий министр здравоохранения РоSSийской Федерации Михаил Мурашко занимает высокий пост в исполнительных органах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и имеет право влиять на политику организации.

Об этом сообщили аналитики Украинского центра здравоохранения (UНС).

Действительно, Мурашко, является членом исполнительного комитета ВОЗ.

Исполнительный комитет ВОЗ состоит из 34 членов, избираемых на три года. Действующий комитет работает с 2020 по 2023 год. В обязанности исполнительного комитета входит согласование повестки дня Генеральной ассамблеи ВОЗ и резолюций, которые будут на ней рассмотрены. Вместе с тем, комитет работает после Генассамблеи для содействия воплощению утвержденных решений и политик. То есть фактически действующий министр здравоохранения РоSSии оказывает непосредственное влияние на повестку дня и работу ВОЗ.

Кроме того, в исполнительный комитет входит министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Отметим, что в ВОЗ достаточно долгое время избегали публичного признания факта полномасштабного вторжения и проведения активных боевых действий Россией в Украине, занимая сдержанную дипломатическую позицию. Сейчас организация фиксирует факт войны на территории Украины и масштабные разрушения медицинской инфраструктуры.

К тому же глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус раскритиковал внимание к войне в Украине, отметив, что "ситуация в Украине - глобально значимая, но другим "кризисам" не уделяли достаточно внимания", сообщил theguardian.com.

РоSSия остается полноправной страной-членом ВОЗ, на нее не наложены никакие санкции.

В свою очередь, как пишет Reuters, дипломатическое представительство Украины призывает Европейский офис ВОЗ провести срочное заседание о влиянии роSSийского вторжения на здравоохранение. Письмо-обращение подписали 38 стран-членов ВОЗ.