Бойцы ОТГ "Восток" уничтожили склад с боеприпасами россиян

Украинские защитники продолжают сдерживать роSSийских оккупантов на восточном направлении. В частности, 5 мая наши воины обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами русских фашистов.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток".

Кроме того, защитники Украины нанесли потери оккупантам.

Потери врага составляют:

личного состава – 15

БТР – 1

ББМ – 1

БМП – 1

артиллерийские системы – 5

АТ – 1

БПЛА – 2

Напомним, по состоянию на 6 мая оккупанты потеряли в общей сложности 24 900 военных. За последние сутки – 200. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях.