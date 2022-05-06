Бойцы ОТГ "Восток" уничтожили склад с боеприпасами россиян

Оккупанты потеряли 15 солдат, технику и беспилотники.

Бойцы ОТГ "Восток" уничтожили склад с боеприпасами россиян
Ілюстративне фото

Украинские защитники продолжают сдерживать роSSийских оккупантов на восточном направлении. В частности, 5 мая наши воины обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами русских фашистов.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток".

Кроме того, защитники Украины нанесли потери оккупантам.

Потери врага составляют:

  • личного состава – 15
  • БТР – 1
  • ББМ – 1
  • БМП – 1
  • артиллерийские системы – 5
  • АТ – 1
  • БПЛА – 2

Напомним, по состоянию на 6 мая оккупанты потеряли в общей сложности 24 900 военных. За последние сутки – 200. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях.

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