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2022-05-06
Бойцы ОТГ "Восток" уничтожили склад с боеприпасами россиян
Оккупанты потеряли 15 солдат, технику и беспилотники.
Ілюстративне фото
Украинские защитники продолжают сдерживать роSSийских оккупантов на восточном направлении. В частности, 5 мая наши воины обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами русских фашистов.
Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток".
Кроме того, защитники Украины нанесли потери оккупантам.
Потери врага составляют:
- личного состава – 15
- БТР – 1
- ББМ – 1
- БМП – 1
- артиллерийские системы – 5
- АТ – 1
- БПЛА – 2
Напомним, по состоянию на 6 мая оккупанты потеряли в общей сложности 24 900 военных. За последние сутки – 200. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях.