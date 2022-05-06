7-9 мая комендантский час в Полтавской области продлится с 21.00 по 7.00, - Лунин
"В эти дни не планируем официальных мероприятий".
Комендантский час на Полтавщине 7, 8, 9 мая продлится с 21.00 до 7.00.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
"В эти дни не планируем официальных мероприятий, но доступ к памятникам и мемориалам Второй мировой войны не закрываем. Почтить память павших во Второй мировой войне может каждый, но вне комендантского часа и при отсутствии воздушных тревог", - подчеркнул Лунин.
Он добавил, что "враг очень коварен и может специально использовать День памяти и примирения для обстрелов и провокаций".
Глава Полтавщины призвал жителей быть бдительными и беречь себя и близких.
Напомним, в Киеве и области не планируют вводить комендантский час на 8-9 мая. А на Ровенщине с 10 мая он будет начинаться в 23.00 и заканчиваться в 5.00.