7-9 мая комендантский час в Полтавской области продлится с 21.00 по 7.00, - Лунин

"В эти дни не планируем официальных мероприятий".

7-9 мая комендантский час в Полтавской области продлится с 21.00 по 7.00, - Лунин
Фото: Facebook/Dmytro Lunin

Комендантский час на Полтавщине 7, 8, 9 мая продлится с 21.00 до 7.00.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"В эти дни не планируем официальных мероприятий, но доступ к памятникам и мемориалам Второй мировой войны не закрываем. Почтить память павших во Второй мировой войне может каждый, но вне комендантского часа и при отсутствии воздушных тревог", - подчеркнул Лунин.

Он добавил, что "враг очень коварен и может специально использовать День памяти и примирения для обстрелов и провокаций".

Глава Полтавщины призвал жителей быть бдительными и беречь себя и близких.

Напомним, в Киеве и области не планируют вводить комендантский час на 8-9 мая. А на Ровенщине с 10 мая он будет начинаться в 23.00 и заканчиваться в 5.00.

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