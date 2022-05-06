Кремль не верит в привлечение к ответственности за военные преступления – Зеленский

РоSSия прикрывается силой ядерного государства.

Кремль не верит в привлечение к ответственности за военные преступления – Зеленский
© unsplash/bradritson

Украинский президент Владимир Зеленский говорит, что руководство РоSSии не верит в возможность собственного привлечения к ответственности за военные преступления против Украины и украинцев.

Зеленский подчеркнул, что РоSSия проявляет чрезвычайную жестокость и пренебрежение в отношении всех международных конвенций, всего международного права и прав человека, а также в отношении незыблемости границ и целостности государств в Европе.

"Почему РоSSия это все делает? Потому что там думают: если для них и может наступить ответственность за такие преступления, то разве что через десятилетия. Они просто не верят, что международное сообщество способно привлечь к ответственности за военные преступления тех, кто прикрывается силой ядерного государства", - заявил Зеленский, выступая по видеосвязи в аналитическом центре CHATHAM HOUSE.


Александр Хребет, ZN.ua

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