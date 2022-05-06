"Жгите их, родненькие": ВСУ эффектно уничтожили позиции оккупантов на Змеином, кадры

украинские военные, бойцы ВСУ

Так защитники Украины поздравили самих себя и украинский народ с Днем пехоты ВСУ, который отмечается сегодня.

Украинские воины создают для роSSийских оккупантов новую "Чернобаевку" – на украинском острове Змеиный. Там защитники Украины нанесли удар по позициям рашистов с помощью Bayraktar и показали, как они это делали на видео.

"Великолепный подарок к празднику! Лучшее сотрудничество родов войск ради нашей ПОБЕДЫ", – подписали видео украинские защитники на странице Оперативного командования "Юг".

Украинские воины с помощью Bayraktar нанесли удары по позициям роSSийских оккупантов на захваченном ими острове Змеиный. Так защитники Украины поздравили самих себя и украинский народ с Днем пехоты ВСУ, который отмечается сегодня.

Украинцы порадовались, опубликованным кадрам и написали схвальные комментарии под видео: "Boom?", "Байрактар! Слава Украине!", "Жгите их, родненькие", "Красивое".


Александра Павленко, politeka.net

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