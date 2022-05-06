Украинцев призвали особенно внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги накануне и 8-9 мая

Есть риск большего обострения, ведь РоSSия не может похвастаться весомыми достижениями на фронте ко Дню Победы.

Центр противодействия дезинформации при СНБО призвал украинцев накануне и во время 8-9 мая быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги.

В сообщении на странице Центра в Facebook отмечено, что в эти дни риск вражеских обстрелов будет особенно высоким.

"Поскольку роSSийские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте ко Дню Победы, повышается риск массированных обстрелов украинских городов в эти дни", – отметили в объявлении.

Украинцы должны внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, а также соблюдать правила при введении комендантского часа.

По данным партнерских спецслужб, РоSSия намерена объявить Украине полноценную войну 9 мая. Такие возможности обсуждается в высшем политическом руководстве.

РоSSия с 24 февраля ведет полномасштабную войну против Украины, называя это "спецоперацией". В то же время, общей мобилизации населения на войну против украинцев кремль еще не объявлял.

В МВД считают, что 9 мая, в "сакральную" дату, Путин может объявить аннексию временно оккупированных областей Украины – Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской.

Разведка Великобритании считает, что восстановление усилий РоSSии по захвату Азовстали и завершение захвата Мариуполя связано с грядущим празднованием 9 мая и желанием Путина добиться символического успеха в Украине.

Украинское Минобороны не исключает, что РоSSия, если не добьется успехов до сакральной даты 9 мая, придумает их сама. В то же время, украинские защитники не исключают возможности усиления роSSийских провокаций.