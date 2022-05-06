Почти 25 тысяч оккупантов никогда не увидят родных: данные по потерям РоSSии на войне на 6 мая

Полномасштабная война, которую начала страна-террорист РоSSия против Украины, длится 72 день. За это время русское оккупационное войско потеряло десятки тысяч личного состава и тысячи единиц военной техники.

Об общих боевых потерях врага на 6 мая сообщают в Генштабе ВСУ, информирует Апостроф .

Ориентировочные потери роSSийских оккупантов в войне против Украины:

личного состава – около 24900 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1110 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 2686 (+41) ед,

артиллерийских систем - 502 (+8) ед,

РСЗО - 171 (+6) ед,

средства ПВО - 83(+2) ед,

самолетов - 199 (+2) ед,

вертолетов - 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1926 (+19) ед,

корабли /катера - 10 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12),

специальная техника - 38(+0),

крылатые ракеты – 90 (+1).

По информации Генштаба ВСУ, наибольшие потери за минувшие сутки наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях.