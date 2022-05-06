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2022-05-06
Почти 25 тысяч оккупантов никогда не увидят родных: данные по потерям РоSSии на войне на 6 мая
Полномасштабная война, которую начала страна-террорист РоSSия против Украины, длится 72 день. За это время русское оккупационное войско потеряло десятки тысяч личного состава и тысячи единиц военной техники.
Об общих боевых потерях врага на 6 мая сообщают в Генштабе ВСУ, информирует
Ориентировочные потери роSSийских оккупантов в войне против Украины:
- личного состава – около 24900 (+200) человек ликвидировано,
- танков - 1110 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 2686 (+41) ед,
- артиллерийских систем - 502 (+8) ед,
- РСЗО - 171 (+6) ед,
- средства ПВО - 83(+2) ед,
- самолетов - 199 (+2) ед,
- вертолетов - 155 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1926 (+19) ед,
- корабли /катера - 10 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12),
- специальная техника - 38(+0),
- крылатые ракеты – 90 (+1).
По информации Генштаба ВСУ, наибольшие потери за минувшие сутки наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях.
Инна Погрибная, Апостроф