Украина может обучать британских солдат после войны с Россией – министр обороны Британии

Опыт украинской армии будет полезен для королевских войск, информирует ZN.ua.

Украина может обучать британских солдат после войны с Россией – министр обороны Британии
© Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

После окончания войны с Россией Британия может пригласить украинских военных, чтобы обучать британских солдат, заявил министр обороны Бен Уоллес.

Он отметил, что уроки, извлеченные из борьбы с роSSийскими танками и самолетами с помощью оружия, поставляемого Западом, будут полезны для британских войск, пишет The Times.

"Украинские войска могут многому нас научить", - сказал Уоллес во время посещения британских войск на военных учениях в Финляндии.

"Каждый день - это день обучения для нас и украинцев. Я думаю, что вы определенно можете предвидеть, что украинский опыт будет использоваться для обучения наших войск", - добавил он, отметив, что это взаимное обучение.

“Использование ими методов ведения боевых действий в населенных пунктах, использование ими средств радиоэлектронной борьбы, развертывание противовоздушной обороны, использование ими слабостей РоSSии - все это важно для нас", - подчеркнул министр обороны Великобритании.

Уоллес подчеркнул, что британская учебная миссия на территории Украины "Орбиталь" лишь приостановлена и может возобновиться в один прекрасный день.

Эта учебная задача, проводимая с момента вторжения РоSSии в Украину в 2014 году, обеспечивает поддержку около 22 тысяч украинских военных.


Александр Хребет, ZN.ua

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